Julemarsj 2. juledag i Hovdebygda

Nyheiter

Sidan 1989 har julemarsjen vorte ein tradisjon for svært mange. Det ser ut til å vere eit behov for å kome seg ut og gå av seg litt ribbefeitt og julekaker før neste juleselskap. Mange er heime på juleferie og synest julemarsjen er eit fint høve til å treffe kjenningar. Praten brukar å gå livleg under gløgg-serveringa på skulekjøkkenet. Men for å få gløgg må ein først ut og gå.

Deltakarane kan velje to ulike løypelengder. Den lengste løypa er på 10 kilometer og går frå Hovden skule om Hovdevatnet, Ytrestøylen, Mork og tilbake til Hovden skule via Furene. For dei som vil gå litt færre kilometer er det løype rundt flyplassen og eventuelt rundt Rystene før ein kjem tilbake til skulen.

Marsjen er eit samarbeid med Norges Turmarsjforbund som syter for medalje for dei som ynskjer det.

Starten går frå Hovden skule .

Det har vore så ymse med veret dei siste julemarsjane, men folk er flinke å kle seg etter forholda og møter til julemarsj same kva ver det er. Rekorden hittil er frå 2009. Då møtte 278 til start. Kanskje du og familien kan vere med og sette rekord i år?

Trimgruppa ynskjer både store og små, gamle og nye deltakarar velkomne til å delta på årets marsj. Alle er vel møtt til ein flott og triveleg tur.