Julehelsing frå ordføraren

Denne hausten har leiteaksjonen etter den polske kvinna, som framleis ikkje er funnen, prega Ørstasamfunnet. Røde kors lokalt og regionalt, politiet, lokalsamfunnet og næringslivet har imponert meg. TUSEN TAKK til dykk alle.

Når vi ser på det store verdsbiletet med uro og krig, kan vi vera takksame for kor godt vi har det i bygda vår.

«Saman mot nye høgder» er Ørsta sitt slagord. Eg er stolt når eg ser kor mange på bygdene og i sentrum som står på til det beste for oss alle.

Mange prosjekt har vorte fullførte siste året. «Ta heile Ørsta i bruk» er eit passande sitat for dei tre siste åra. Vi har fått til mykje, og nye utfordringar ligg føre oss. Politikarane og administrasjonen har i dei fleste høve spelt på lag til det beste for å få fullført prosjekta. Vi er alle samde om at økonomi- styring må ha fokus dei neste åra.

26. og 27. januar vert det stor opningsfest i den nye Ørsta-hallen. Dette er ein milepåle for idretten og bygda. Stor takk til mange for ståpåviljen og årelang innsats. Alle i kommunen vert invitert til opningsfesten. Sjølvaste verdsmeisteren Karsten Warholm vert snor- klippar.

Badebasseng i samband med hallen er under planlegging, så vi nærmar oss eit praktanlegg for framtida.

Siste halvåret har prosjektgrupper vore i gong med planlegging av ny vidaregåande skule i Ørsta. Dette prosjektet har eg saman med mange andre engasjert meg sterkt i. Då det sist månad vart stopp på grunn av økonomiplan/investeringsplan på fylket, forstår eg at mange er uroa. Før endeleg vedtak vert fatta må vi vente på ny handsaming på fylkestinget i april. Personleg har eg gode signal frå politisk hald om at Ørsta vidaregåande skule må og skal byggjast.

Fakkeltoget i Åmdalen viser alvoret i saka om utbygging av gang- og sykkelvegar i kommunen. Folketalet i dalføra, Sæbø og Vartdalsstranda er om lag like stort. Dette må prioriterast i 2019. Vi kan ikkje risikere fleire liv. Vegbelysning er også ei sak som skal verte prioritert i 2019, Dette gjeld heile Søre Sunnmøre. Saka tok eg opp på sjustjernemøtet for ordførarar og rådmenn i desember.

Vi vonar at reguleringsplanen for Ørsta sentrum snart vert godkjend. Dette er svært viktig med tanke på dei private investorane som står klare med sine planar. Ørsta er i ferd med å feste grepet som handelsvinnar på Søre Sunnmøre. Siste året har folketalet vokse med 96 personar til 10.878. Dette gir kommunen ei ekstra overføring frå staten på 5,4 millionar. Viss prognosane slår til vil vi vere 10.900 innbyggjarar ved utgangen av 2018, noko som vil føre til ei ytter- legare auke i inntektene våre.

I haust var eg til stades på gründercamp på ungdoms-skulen og vidaregåande skule, og dette var ei fin oppleving. Eg vart imponert over kor mykje flott, kreativ og positiv ungdom vi har i bygda.

Eg vil takke politikarar, administrasjon og bygdefolket for svært godt samarbeid i 2018. Det gir meg kraft og inspirasjon til å stå på for Ørsta kommune.

Ei ekstra helsing til alle ørstingar, også dei som har flytta ut, men som framleis har hjartet sitt i bygda.

God jul og Godt nyttår

Eit lite visdomsord til slutt:

Å vere sterk er ikkje

– å springe raskast

– å hoppe lengst

eller løfte tyngst

Å vere sterk er ikkje

– alltid å vinne

– alltid ha rett eller

alltid å vite best

Å vere sterk er å

– sjå lyset når

det er som mørkast

– slåst for noko du trur på

sjølv om du ikkje har fleire krefter igjen

– sjå sanninga i auga

sjølv om ho er hard