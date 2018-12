Heim til jul

Nyheiter

Éin av dei mest populære songane på radio ved juletider, er Chris Rea sin «Driving home for Christmas». Ein annan er Maria Mena sin «Home for Christmas», og det er ikkje vanskeleg å finne mange andre julesongar som handlar om akkurat dette, at vi lengtar heim når det er jul.

Det aller første året mitt som prest, var ei skjelsettande oppleving. Då det nærma seg jul, gjekk det opp for meg at eg måtte jobbe på sjølvaste julaftan. Det burde jo eg ha rekna med, kan du kanskje tenke, når eg hadde valt eit slikt yrke, men det hadde eg altså ikkje gjort.

Så sat eg der med mi kjære, oss to. Vi hadde både sauderibbe og rabbestappe, og alt som høyrde til. Men ingenting smakte heilt som det brukte å gjere. I bygardane rundt oss var nesten alle vindauga mørke. Folk vert ikkje verande i byen når det er jul, skjønte vi. Sjølv om dei budde i byen heile året, så var dei ikkje heime her, på ordentleg.

Det var eigentleg ikkje så veldig synd på oss, vi var jo trass alt i lag. Samtalane over bordet vart litt annleis enn dei hadde vorte på ein stor familiemiddag.

Kva vil det seie å kjenne seg heime? Kva er eigentleg det viktigaste med jula?

Rundt i heile verda bur det nordmenn i andre land, med andre tradisjonar. Mange søker til sjømannskyrkjene og til fellesskapet med andre nordmenn, for å kjenne seg heime. For mange kan opplevinga av den samlande krafta i kyrkja, vere sterk.

Jesus fortel ei talande forteljing om ein son som dreg langt bort, og som til slutt mister seg sjølv, i jaget etter pengebruk og nyting. Det er først på botnen av den tomme pengepungen, at han finn skatten sin: Det er nokon som er glad i han heime, uansett kva han har gjort.

Og i lys av denne forteljinga, undrar eg: Kva ville Jesus ha sagt om vår julefeiring? Kva ville han ha sagt om korleis vi feirar han? Har vi rota oss bort i vårt strev etter den gode stemninga? Kanskje er den tomme penge-pungen meir nyttig enn den som er full, når det kjem til det å skjønne kva Gud har gitt oss?

Mange besøker kyrkjene her til lands òg i jula. I kyrkja vert vi dregne inn i mysteriet, igjen og igjen, vert vi minte på at vi alltid er elska av Gud, at det var kjærleiken som gjorde at Han ville kome til oss.

Det er lett å kjenne seg bortkomen i verda, og kanskje særskilt i jula, men julebodskapen ropar til oss, og trenger forbi alle glansbilete:

Du er verdifull, du er elska! Du er aldri åleine, for du er heime hos Gud, same kvar du er.

God jul!

Espen Aarseth

Sokneprest i Hjørundfjord og Storfjorden