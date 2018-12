– Auken var litt større enn vi trudde

Nyheiter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt norske kommuner om å busette 5.350 flyktninger i 2019. Ørsta kommune er anmoda om å ta imot femten flyktningar, og Volda kommune er bedt om å ta i mot tjueein flyktningar. I 2018 tok Ørsta imot ti flyktningar, og Volda tjue.

– Det er ikkje gjort politisk vedtak i Ørsta om kor mange vi skal ta imot. Dette vert køyrt som ei vanleg politisk sak og skal opp i kommunestyret 14. februar. I år hadde vi låg busetnad med ti flyktningar. Ein auke til femten var litt meir enn vi trudde, men det er innanfor det vi klarer å handtere, seier leiar Bård Flekke ved Flykningkontoret.

Syria, Kongo og Sør-Sudan

Det har og vore ei endring i frå kva land flyktingane som kjem til Ørsta kjem frå.

– No er det mest overføringsflyktningar. Det er tre grupper frå Syria, Kongo og Sør-Sudan. Vi har teke imot flyktningar frå Kongo tidlegare, men det er 5-6 år sidan sist. Hovuduttaka av flyktningar vil vere frå dei tre landa i 2019.

I år vart det busett 5.350 flyktningar i kommunane i Noreg. Av desse var 270 einslege mindreårige flyktningar. I 2019 går talet på einslege mindreårige flyktningar ned til 150.

– Vi var skuffa over at vi ikkje fekk einslege mindreårige flyktningar. Vi hadde eit håp om å få ein eller to til Ørsta. Årsaka til det er at vi har eit apparat som har arbeidd med denne gruppa. Dette er ei teneste som vi må bygge ned, og det er vi allereie i gang med, seier Flekke.

– Moglegheiter

– Vi er opptatt av å busette flyktningar i kommunar kor moglegheitene for ein god start er til stades. Dette inneber blant anna gode moglegheiter for kvalifisering og arbeid, seier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.