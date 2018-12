Skal sjekke lengda på alle ferjesambanda i fylket

Nyheiter

Det skriv leiarane i Rovde grendelag, Lauvstad og Velsvik grendeutval og Innselset og Dravlausbygda grendelag i eit brev til samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

- Sambandet har i lengre tid vore i for høg takstsone i forhold til avstanden ferjestrekninga faktisk har. Dette har fylkesordføraren gitt klare lovnader om å rette opp, skriv grendelaga, og viser til folkemøtet som vart halde på Lauvstad i november.

Fylkeskommunen lovar å rette opp feilen. Men ikkje med det første.

- Fylkeskommunen ser at sambandet Volda-Lauvstad ligg ein takstsone for høgt i forhold til sambandet si lengde. Med bakgrunn i at det er oppdaga at dette sambandet er feil registrert, har vi bestilt ei oppmåling av alle fylkeskommunale ferjesamband i Møre og Romsdal. Billettinntekter er ei stor finansieringskjelde for ferjedrifta i Møre og Romsdal. For å sikre finansieringa vår er det difor viktig for fylkeskommunen å kontrollere alle våre samband med omsyn til korrekt lengdeberekning og tilhøyrande takstsone. Når desse berekningane ligg føre, vil vi sjå på moglegheita til å justere takstane på mellom anna ferjesambandet Volda-Lauvstad. Fylkeskommunen håper dette arbeidet vert avslutta i løpet av våren 2019, skriv samferdselssjef Arild Fugleseth og seksjonsleiar drift kollektiv, Stig Helle-Tautra i eit svar til grendelaga.