Spleiselag sikrar brøyting gjennom Aldalen

Nyheiter

Det skriv vegvesenet i ei pressemelding.

- Avtalen gjeld brøyting frå 21. desember, og fram til våren 2019. Volda kommune har som vegeigar alt ansvar for vegen med tanke på skredfare og eventuell stenging, seier prosjektleiar Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen.

Den kommunale vegen gjennom Aldalen fungerer som omkøyringsveg for personbilar når det er kolonnekøyring i Rotsethorntunnelen.

- Spleiseavtalen vil føre til at kvardagen blir enklare for dei som bur langs fjorden. Det er mange som har kveldsaktiviteter i Volda, og når Aldalen er open blir det enklare for dei å kome seg heim til ei fornuftig tid når vi jobbar i tunnelen, seier Stavseng.

I samband med jul- og nyttår vil Rotsethorntunnelen vere open for fri ferdsel fram til 2. januar kl. 19.