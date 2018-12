Aurstad-konkurs gav kjempehopp i arbeidsløysa

Nyheiter

– Vi ser tala for Ørsta og Volda., og registrerer at der er eit stort hopp i arbeidsløysa. Vi har ikkje system for å følgje kvar einskild arbeidssøkjar, men vi kan ikkje sjå andre årsaker enn konkursen, seier fylkesdirektør Stein Veland til Møre-Nytt.

Tala frå Nav syner at 141 personar var heilt utan arbeid i Ørsta til jul. Det er 27 fleire enn for ein månad sidan. Arbeidsløysa i Ørsta er på 2,5 prosent.

I Volda er arbeidsløysa på 2,7 prosent. Det vart registrert 125 personar heilt utan arbeid, og det er 43 fleire enn for ein månad sidan.

Samanlikna med same tidspunkt i fjor, har arbeidsløysa i Ørsta auka med 19 personar og Volda med 43 personar.

Arbeidsløysa i Ørsta og Volda ligg no også over gjennomsnittet i fylket, som er på 2,3 prosent, og i landet elles, som også har 2,3 prosent arbeidsløyse.