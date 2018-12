Klart for matsortering

Nyheiter

– Vi vil derfor oppfordre abonnentane våre til å ta i bruk matavfallsdunken allereie no, heiter det frå VØR i ei pressemelding.

I jula lagar vi ekstra mykje god mat og vi nordmenn er kjende for å vere ekstra glade i mandarinar i denne høgtida. Slikt vert det ein del matavfall av. Matavfall står faktisk for halvparten av vekta i norsk restavfall. For å unngå overfylt restavfall i jula, så er det god trening å starte utsorteringa no.

VØR er snart ferdig med å levere ut matavfallsdunkane. Dei få abonnentane som ikkje har fått den brune dunken enda, kan forvente å få denne utlevert før nyttår.

Mandarinskalet får nytt liv

I matavfallsdunken kan ein kaste alt av matavfall, i tillegg til for eksempel kaffefilter, brukt tørkepapir med matrestar og bleier. Bleiene og dei grøne posane til matavfallet vert reinska vekk når matavfallet kjem fram til Mjøsanlegget ved Lillehammer. Matavfallet blir deretter kokt på 133 grader i 20 minutt, før det blir sendt inn i store tankar. Sluttresultatet vert biogass, gjødsel og næringsrik jord. Slik får mandarinskalet og restar frå julemiddagen vår nytt liv i staden for å gå til forbrenning i lag med restavfallet.

Sjekk renovasjonskalender

I forrige veke vart den nye renovasjonskalenderen for 2019 sendt ut i posten til VØR sine abonnentar. Det er viktig å merke seg at for nokre av abonnentane, er det nye hentedagar i 2019. Det er derfor greit å gjere seg kjent med kalenderen og merke seg dei første hentedagane for matavfall og restavfall i januar. Om det er nokon som ikkje har motteke den nye renovasjonskalenderen, kan ein laste ned appen «Min renovasjon» på telefonen eller ta kontakt med oss, så sender vi ein kalender i posten.

Ta ein titt opp i dunken

Vi vil nytte høvet til å minne abonnentane våre om å ta ein titt opp i den nye matavfallsdunken før ein tek denne i bruk. I denne skal det ligge ein matavfallsbeholdar til kjøkkenet, i tillegg til tre grøne rullar med posar som ein skal bruke til å samle opp matavfallet og bleier i. Om ein ikkje har motteke dette utstyret eller ynskjer fleire posar til matavfallet, kan ein ringe oss, sende oss ein epost eller fylle inn skjemaet på nettsida vår. Vidare kan ein besøke nettsida vår om ein ynskjer å lese meir om matavfallsordninga og kva som skjer vidare med matavfallet.

Vi i VØR ynskjer alle ei god jul og godt nyttår!

Ina Osdal Saure

Kommunikasjonsansvarleg, VØR