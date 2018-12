Ny betalingsordning for ferjene

Nyheiter

Den nye ordninga inneber at ein anten betalar med ein autopass-brikke eller eit autopass-ferjekort, avhengig av kva ferjesamband ein nyttar, opplyser Statens vegvesen.

– Innføringa av autopass for ferje vil forenkla kvardagen for trafikantane. Ferjeselskapa tek framleis mot betaling. Men eit nytt selskap har fått oppdraget med å handtera sjølve betalingstransaksjonane som blir styrte inn mot ein sentral autopass-ferjekonto, seier prosjektleiar Dag Hole i Vegvesenet i ei pressemelding.

På autopasskontoen kan ein til dømes få oversikt over reisene ein har gjort og innbetalte forskot.

Med ein autopass-brikke eller eit autopass-ferjekort kan ein framleis også få rabatt på reisene sine.

Skilnaden på autopass-ferjekort og autopass er at den første ordninga gjeld for både passasjerar og køyretøy, medan autopass berre gjeld som betaling for køyretøy.

Autopass-ferjekort kan ein skaffa seg på nettsida www.autopassferje.no. For å få autopassbrikke må ein kontakta eit bompengeselskap for å teikna ein avtale, fortel Vegvesenet. Dette gjer ein på nettsida www.autopass.no.

Den nye ordninga gjeld for dei fleste ferjesamband i landet, bortsett frå Troms, Finnmark og nokre stader i Trøndelag, Rogaland og på ferjesambandet Moss-Horten, heiter det.