Utestad konkurs

Nyheiter

So es Bors AS vart tysdag begjært konkurs i Søre Sunnmøre tingrett av Skatteoppkrevjaren i Volda. Selskapet bak utestaden i Volda sentrum vart oppretta i februar 2015, og har vore ein møtestad med matserving dei siste åra.

I tillegg til konkursen i So es Bors AS vart og Syglede AS i Ørsta slått konkurs tysdag. Selskapet vart oppretta i mai 2017 og tidlegare hadde det namnet HC Aktiv Holding AS. Verksemda har drive med sal symaskiner, stoff og tekstilar ifølgje Brønnøysundregisteret. Selskapet vart begjært konkurs i tingretten av Skatteoppkrevjaren i Ørsta.