Tek juleferie i Rotsethorntunnelen

Nyheiter

Klokka 07.00 fredag morgon vert det stopp i kolonnekøyringa gjennom Rotsethorntunnelen, og det vert på ny fri ferdsel gjennom tunnelen. Det melder Statens vegvesen.

Frå same dato og tidspunkt vert det også slutt for brøytinga av omkøyringsvegen for personbilar gjennom Aldalen.

- Det blir inga brøyting av denne vegen etter nyttår.

Arbeidet i Rotsethorntunnelen vil starte opp att 2. januar kl. 19.00.

- Frå 2. januar vert tunnelen kvelds- og nattestengt igjen med kolonnar til faste tidspunkt. I helgane blir det fri ferdsel frå laurdag kl. 07 til søndag kl. 21, seier prosjektleiar Arne Ola Stavseng.

Arbeidet med å pusse opp tunnelen starta i haust. Rotsethorntunnelen skal blant anna få betre lys, brannventilasjon, to nye havarinisjar med tekniske bygg og fleire naudskap.