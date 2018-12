– Kor mange glas toler barnet mitt?

Nyheiter

Dei fiklar med blyanten og riv i viskelêret. Dei stirar litt tomt ut i rommet, eller heng i taklampa. Akkurat no sit tusenvis av norske born på norske skular og tenkjer på korleis jula skal bli. Dei hugsar kanskje jula i fjor, eller året før der. Jula då mamma drakk litt mykje alkohol, eller då pappa tok eit glas meir enn han brukar. Jula då det gjekk frå «OK» til «ekkelt».

Dei tenkje på korleis jula blir, og ikkje minst korleis dei skal passe på så alt vert som det skal. Dei tek på seg oppgåver som på ingen måte er meint for små barneskuldrer. Og dei gjer det dei kan for å passe på at dei vaksne ikkje skader seg, eller gjer noko dumt.

Og dei er alt for mange. Overslag frå folkehelseinstituttet syner at om lag 90.000 born har ei mor eller ein far som slit med alkohol – berre det siste året. Det er om lag 8,3 prosent av alle borna under 18 år. Tal er tal, og det er ofte vanskeleg å sjå for seg kor mange det eigentleg gjeld. I praksis betyr 8,3 prosent kanskje to born i klassa til barnet ditt. Det betyr rundt 20 elevar på ein vanleg norsk skule.

Kort sagt: Det betyr at desse borna er rundt deg. Dei bur i nabolaget ditt, og dei gjer kanskje det same på fritida som dine born gjer. Dei er ein del av fotballaget til dottera di, eller dei går på same langrennslag som sonen din. Men dei er gjerne ikkje så lette å oppdage. Dei kan oppføre seg som alle andre, og det kan verke som om alt er bra. For desse borna har god trening i å skjule og dekke over det som ikkje er som det skal vere.

Men nokre gongar ensar vi at det er noko som skurrar. Det kan vere ei t-skjorte som tydeleg ikkje er vaska på fleire veker, eller ein utilpass unge som tydeleg ikkje har hastverk med å kome seg heim. Eller det kan vere noko heilt anna. Mange av oss har kjent på følelsen. Kva kan vi gjere når alt ikkje er som det skal vere?

For det første bør du ta magefølelsen din på alvor. Dersom du føler at det du ser ikkje er greitt, så må du gjere noko for å hjelpe barnet som har det vondt eller vanskeleg. Mange vaksne som har vakse opp i ein heim der mamma eller pappa drakk for mykje alkohol, fortel om ubehaget ved at alle som stod rundt forstod situasjonen, men ikkje gjorde noko for å hjelpe dei.

Om det er naturleg, bør du ta kontakt med barnet og vise at du bryr deg. Kanskje du kan invitere med han/ho på skøytetur i romjula, eller til å spele spel ein kveld? Dersom du føler at barnet har tillit til deg, kan du stille opne spørsmål som: «Du ser litt trist ut i dag, korleis har du det?». Dersom du er bekymra for at barnet ikkje får den hjelp og støtte i heimen, kan det vere lurt å ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Her kan du lufte bekymringa, og få råd frå fagpersonar.

Til sist er det viktig å tenke over si eiga drikking i jula. Du kjenner kanskje dine eigne born, og veit korleis dei reagerer på at du tek eit par glas vin til middagen. Medan andre barn i same juleselskap kan ha andre erfaringar med alkoholbruk. For dei som har vonde opplevingar knyt til alkohol, kan drikkinga til vaksne vere ekstra ubehageleg, og ofte er det dessverre du sjølv som sist merkar kor mykje du har drukke.

Jula skal vere høgtida til borna. Derfor er det ekstra vondt når dei også må betale prisen for vår alkoholbruk. Derfor rår vi til at du har godt alkovett, og spør deg sjølv:

Kor mange glas toler barnet mitt?