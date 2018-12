– Er usikker på kva som er formålet med Ørsta Idrettspark

Nyheiter

Det sa Sven Castberg (H) då kommunestyre handsama saka om å skrive ned Ørsta kommune sin aksjekapital i Ørsta Idrettspark.

– Det er ein fordel om Ørsta Idrettspark held det gåande slik at midlane som har kome inn frå private aktørar vert brukt til idretten og idrettshallen. Utover det er eg usikker på kva som er formålet med Ørsta Idrettspark. Eg tykkjer det er vanskeleg å sjå at dei skal ha ei rolle mellom Ørsta Idrettslag og Ørsta kommune utover å fordele desse midlane, sa Castberg.

Ordførar Stein Aam opplyste at Ørsta Idrettspark skal kjøpe inn inventar til Ørstahallen for nærare tre millionar kroner.

– Mi personlege meining er at eg ikkje har lyst på noko form for splid. Ørstahallen er eit kommunalt prosjekt og Ørsta Idrettspark har gjort ein god jobb. Det har vore samspel for å få inn midlar til å utstyre hallen, vi har vore på sponsorjakt og ting er på gang som tilseier eit fruktbart resultat. Ørsta Idrettspark kan halde fram i si form til vi har fått utstyrt hallen, sa Aam.

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for å skrive ned aksjekapitalen frå 66,41 prosent til 49 prosent. Kommunen tek då eit tap på litt over to millionar kroner. Litt av bakgrunnen for at kommunen ikkje skal vere majoritetseigar er at det vil bli lettare for Ørsta Idrettspark å hente inn sponsormidlar, ettersom det er idretten og ikkje kommunen som er største eigar.

– Eg har meir tru på eit lite selskap som kan hive seg rundt enn kommunen for å hente inn sponsormidlar. Spørsmålet er om det er dekkande innanfor lovverket, stilte Paul Kristian Hovden (KrF) spørsmål om.

– Eg opplever at for oss, og for mange andre, så er det uklart kven du har som motpart når du har Ørsta Idrettspark. Sponsormidlar skal treffe idretten og her treff du eit AS der idretten eig 51 prosent og kommunen 49 prosent, sa Inger Sandvik Sundnes (H).

– Det er mange ubesvarte spørsmål, men no er det om å gjere å få inn pengar i hallen, sa Magne J. Krumsvik (Frp).

Assisterande rådmann, Eldar Øye, opplyste at Ørsta Idrettspark må ta omsyn til lovverket om offentlege innkjøp.

I tillegg til å skrive ned aksjekapitalen ber kommunestyret om sak om vidare drift av Ørsta Idrettspark innan 30. juni 2019.