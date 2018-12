Klassisk julekonsert med Karen og Marie

Nyheiter

I år slår dei til med to konsertar! Ein i Ørsta Kyrkje og ein i Volda Kyrkje!

Det ligg mykje arbeid bak ein slik konsert, so difor er det kjekt å kunne gjere den meir enn ein gong. Ørsta og Volda Kyrkje byr òg på ulike gode kvalitetar som konsertrom.

Dei kan igjen by på kjende og kjære julesongar i nydelege arrangement, majestetisk orgelmusikk samt vakre og stemningsfulle songar frå det klassiske musikkrepertoaret. Med seg på bratsj har dei Heidrun Ose.

Karen og Marie har spelt og sunge saman sidan dei var 5 år gamle og starta som fiolinelevar ved musikkskulen, det som no er Ørsta Kulturskule. Fiolintimane og aktivitetane ved musikkskulen opna opp for ei djupare interesse for musikk og etter kvart fann dei sine hovuduttrykk i piano og song. Då dei gjekk på musikklina på vidaregåande byrja dei å ta speleoppdrag i lokalmiljøet og i dag er dei begge høgt utdanna innan musikk og svært aktive innan sine felt.

Karen er busett på Nesodden, utanfor Oslo, og ho arbeidar no frilans som profesjonell klassisk songarinne både i Osloområdet, rundt omkring i Noreg, og ho har også hatt fleire oppdrag utanlands. Våren 2013 fullførte ho si masterutdanning i klassisk song ved Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole.

Marie Austrheim Riise er musikar og komponist, busett i Ørsta. Etter musikkstudia har ho arbeidd som kantor i Ørsta kyrkje. Ved sidan av kantoryrket tek ho også på seg oppdrag som freelancemusiker. På konserten vekslar ho mellom orgel og flygel og publikum kan òg gle seg til å få høyre mektige solostykke frå galleriet. Marie fullførte si mastergrad frå Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo i 2010.

Konserten vil vere sett saman av musikalske perler og stemningsfull, høgtideleg julemusikk. «O helga natt» er eit sjølvskrive nummer til ein slik konsert og like så er kjende og kjære julesongar som «Glade Jol» og den svenske julesongen «Jul, Jul Strålande Jul». Og når tonane av «Deilig er Jorden» fyller kyrkja, so er det jul, for dei to utøvarane.

Dei to Ørstakvinnene håper på fullsette kyrkjer og gleder seg til å synge og spele jula inn med det som har blitt ein juletradisjon for både dei sjølve og publikum.