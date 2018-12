– Tenkjer mykje på Maja

Nyheiter

Han er ikkje glad for at familien til Maja Herner, og ørstingane, må gå vinteren i møte, utan å ha fått svar på kva som har hendt med kvinna, som har vore sakna i Ørsta sidan 21. november.

Paulina Kmiecik fortvilar – Tungt å møte vinteren utan svar på kva som har skjedd med Maja – Det er ekstremt vanskeleg å vente. Det er tungt å gå vinteren i møte utan noko svar på kva som har skjedd med Maja.

Maja-saka Polske detektivar kjem ikkje til Ørsta – Vi er overraska over at norsk politi ikkje vil ha kontakt med oss.

– Eg veit at folk har vorte skeptiske til å gå i området ved Skåla, der Maja var på tur. Folk treng eit svar. Eg håper at politiet veit meir enn det eg veit. Dei held korta tett til brystet. Eg vil ikkje spekulere. Vi må lytte til politiet og la dei få gå sitt løp med etterforskinga. Eg veit dei står på, seier Aam.

Han er glad for at Ørsta viste seg frå si beste side under leiteaksjonen.

– Det er berre å ause ros over innbyggjarane og Røde Kors, næringsliv og alle som har bidrege. Det er fantastisk, og eg er takksam. Ørstingane har stått samla i denne tragiske saka, vi bryr oss, og vi har vist kva vi er gode for. Frivilligheita står sterkt.