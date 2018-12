Saure-oksen får levere supersæd i tre månader til

Nyheiter

Geno SA på Hamar har nyleg offentleggjort kva NRF-oksar som skal levere sæd frå desember, og som er såkalla eliteoksar. Fire av oksane er frå Møre og Romsdal.

Dei 22 utvalde eliteoksane av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kjem frå 8 fylke. Trøndelag er sterkast representert med fem oksar, Møre og Romsdal og Oppland med fire oksar kvar, Hedmark og Hordaland med tre oksar kvar og Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland med ein okse.

Det var i oktober at Møre-Nytt kunne fortelje at oksen frå Bjørke vart plukka ut som eliteokse for fyrste gong, og at det ikkje var heilt tilfeldig. Avlsarbeidet har interessert oppdrettar Oddhild Beate Saure.

Ein av tjuefire eliteoksar Supersæd frå Saure-okse Okse 11941 frå Bjørke har supersæd. Han er ein av 24 NRF-oksar i landet som er plukka ut til å verte eliteokse dei komande månadene.

NRF-Eliteoksane frå Møre og Romsdal er: 11906 Dalsbygda frå oppdrettar Anne Dahle Kleveri Isfjorden, 11941 Saure frå oppdrettar Oddhild Beate Saure på Bjørke, 11961 Heggset frå oppdrettar Pål Heggset i Surnadal og 11953 Husby frå oppdrettar Kristin og Hans Olav Husby i Foldfjorden. Dalsbygda og Saure er med vidare frå førre periode.

Kvaliteten på oksesæden vert sjekka kontinuerleg, og det vanlege er at ein periode som eliteokse maksimalt varer i seks månader. For oppdrettarne medførar utplukkinga som eliteokse at dei får ei krone ekstra per dose i pungen.