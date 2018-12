Lagar ny tilkomst på Bondalseidet

Nyheiter

Ørsta kommune har løyvd 175.000 kroner til tiltaket til langrennsgruppa i Hovdebygda idrettslag.

– Då det vart etablert ny transformatorstasjon i Hovdenakken vart tilførselen til langrennstadion frå parkeringsplassen fjerna. Dette har skapt vanskar for tilkomst og farlege situasjonar ved at born går på vegen. Søker viser til at det er inngått avtalar med grunneigarar. Omsøkte tiltak vert vurdert som positivt og er i tråd med intensjonen i ordninga, heiter det frå kommunen.

Den økonomiske støtte til tilførseltraseen kjem i form av nærmiljøtiltak.

I sommar vart det lagt treflis i traseen på langrennsstadion og langrennsgruppa har planar om å flislegge den nye tilførseltraseen også. Flisa vert lagt for å halde lengst mogleg på snøen som legg seg.