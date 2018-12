Nyheiter

Rundt klokk 06.00 tysdag morgon fekk politiet melding om at ein bil hadde køyrt av vegen og inn i ein lyktestolpe i Torvmyrane i Hovdebygda. Sjåføren tok sjølv kontakt med politiet og opplyste at han var uskadd, men at det var svært glatt på staden.

Politiet har fått fleire meldingar om glatte vegar.

- Vi ber alle ta omsyn og avpasse farta etter forholda, skriv operasjonssentralen på Twitter.