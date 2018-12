Går mot felles legevaktdistrikt

Nyheiter

Intensjonen er at den felles legevakta vert lokalisert ved ny ambulansestasjon i Hovden/Furene.

Levekårsutvalet går samrøystes inn for dette. Endeleg avgjerd skal gjerast av kommunestyret. Det er planlagt å opprette ei prosjektstilling på 30 prosent i eit halv år, med ansvar for å forhandle med Helse Møre og Romsdal om leige av lokale, og for å planlegge og kome med framlegg til drift av legevakta.

I planlegginga skal det også verte vurdert om resterande samarbeidskommunar i nattlegevaktordninga i dag, vert invitert til å halde fram med samarbeidet om nattlegevakta. Legevaktssentralen skal flyttast frå sjukehuset til den nye legevakta.

Volda har gjort eit likelydande vedtak.