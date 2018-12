– Ingen spør meg om kva eg bruker mi barnetrygd til

Nyheiter

Marit Aklestad (SV) reagerer på evalueringa av prøveordninga med å halde barnetrygd utanfor utrekningsgrunnlaget for sosialstønad. Ordninga har vore gjeldande sidan mars i år, etter vedtak i kommunestyret.

I evalueringa seier NAV: «Ordning med å halde barnetrygda utanfor berekningsgrunnlaget, har gjort det utfordrande å vite kvar vi skal setje stønadsnivået i enkelte saker. Skal vi forvente at barnetrygda skal gå til t.d. aktivitetar og utstyr til born, og ev. gi avslag om det vert søkt om dekking av slike utgifter? Kva då med dei som har nytta barnetrygda til andre utgifter i staden, men som kjem og søkjer om stønad til aktivitetar og utstyr til borna? Skal dei få innvilga sine søknader? Skal barnetrygda ev. kunne stå på konto, og ikkje verte teken omsyn til ved søknad om sosialhjelp? Når barnetrygda ikkje vert nytta til borna, men t.d. til å ta sertifikat eller dekking av andre utgifter, skal då NAV dekke ytterlegare utgifter til familien?»

NAV skriv at det er utfordrande å vite korleis dei skal utøve skjøn. Dette er også munnleg uttalt av fylkesmannen i samband med ei klagesak, der ein familie fekk medhald om rett på meir supplerande stønad til livsopphald frå NAV.

– Det er også vanskeleg å vite om barnetrygda faktisk kjem borna til gode. Der er t.d. døme på at pengar frå NAV av enkelte brukarar vert sende ut av landet.

NAV opplever det også som uheldig at det ikkje er lik praksis mellom kommunane Ørsta og Volda, som NAV-kontoret har ansvar for.

Ordninga har hittil i år kosta Ørsta kommune nesten 1 million kroner ekstra.

NAV konkluderer med at dei meiner det beste er om barnetrygda går inn som del av inntektsgrunnlaget for utrekning av sosialhjelp, og forsikrar også om at dei er merksame på barn og unge sin situasjon i familiar som treng økonomisk sosialhjelp.

Overformyndersk

Marit Aklestad er ikkje samd i konklusjonen.

– Her er ganske mange skildringar av at NAV meiner fleire fattige ikkje bruker pengane fornuftig og at dei ikkje har tillit. Det er ein overformyndersk tanke eg ikkje er komfortabel med, sa ho i levekårsutvalet.

– Ingen spør meg om kva eg bruker mi barnetrygd til. Om eg bruker det på sertifikatet for å lettare kunne få meg ein jobb, som igjen vil vere det beste for familien, ja så må det vere greitt. Levekår har mykje å seie for psykisk helse. Får folk meir pengar klarer dei seg også betre. At vi ikkje har tillit til at fattige foreldre veit kva ungane treng, det kan eg ikkje stå inne for. Eg vil oppmode alle parti om å ta dette inn i sine budsjettmøte. Det er verdt kvar ei krone. Desse familiane slit med å få endane til å møtest. Eg kan ikkje forstå at det er noko å lure på, at denne ordninga må halde fram. Dette får dei også til i større byar, som Oslo og Bergen, så kvifor ikkje her.