– Ein prosent har vore med og røysta

Nyheiter

Nye Volda kommune fekk inn tretti forslag om kommeunslagord. Seks av forslaga vart plukka ut og innbyggjarane fekk sjansen til å røyste på dei. Forslaga var:

Volda kommune- vekst og trivsel!

Volda kommune - eit godt utgangspunkt.

Volda kommune - saman er vi sterkare.

Volda kommune - med kunnskap, kultur og natur.

Volda kommune - venleg, vidsynt og visjonær.

Volda kommune - med røter i tradisjon og læring.

Av dei seks forslaga fekk "Med kunnskap, kultur og natur" flest røyster (45), men grunna dårleg oppslutnad har det blitt bestemt at konkurransen skal avlystast.

– Med totalt 133 røyster, ser ein at om lag ein prosent av innbyggjartalet i den nye kommunen har vore med og gitt si røyst. Dette føler administrasjonen er eit litt for lågt tal til å kunne vere representativt for heile kommunen. Administrasjonen vurderer det difor dit at ein må avlyse konkurransen i denne omgang, skriv Avisa Møre.