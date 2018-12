Nyheiter

Samfunnsutvalet hadde oppe referatsak om gangveg langs fylkesveg 655 i Åmdalen. Her vart det arrangert fakkeltog for gangveg for to veker sidan. Frida Gillberg (MDG) fremja oversendingsframlegg til administrasjonen:

«Samfunnsutvalet ynskjer å hjelpe til Brautaset grendelag med å halde oppe trykket for vidare arbeid med gangveg på Dalane. Samfunnsutvalet ynskjer å sette i stand eit møte med administrasjon, grendelag og utvalet som trafikktryggingsnemnd.»