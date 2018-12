Brann ved PE Bjørdal

Nyheiter

På Twitter skriv politiet: " Kl. 2324 meldt om brann i industribygg i Hovdebygda. Brann og politi på staden. Ingen personer på staden då brannen oppstod. Kontroll på brannen."

- Det var ein vektar som oppdaga røyutvikling, og melde frå, opplyser operasjonssentralen i politiet.

Det er den nye hallen ved PE Bjørdal som er råka av brannen. Her er det store røykskader. Det er ikkje skader på den gamle delen av industribygget i Torvmyrvegen ved flyplassen.

- Eit skadeavgrensingsfirma har hatt folk på staden. Og politiet vil drive etterforsking for å finne ut kva som har skjedd, opplyser operasjonssentralen.

Driftsleiar Rolf Hjelle seier at det ikkje er mogeleg å drive produksjon i hallen no, men at dei håper at dei skal kunne samle all produksjon i den eldste produksjonshallen.

- Vi vil sjølvsagt gjere det vi kan for at kundane våre ikkje blir skadelidane, seier Hjelle.