Målblome til Norhus Sunnmøre

Nyheiter

- Å skape er ei god målsetjing. Eit byggefirma skaper synlege verdiar. Profilering og formidling av tilbod og tenester kan nå fram til fleire målgrupper, heiter det i grunngjevinga.

- Norhus har i kundeavisa (publisert i november 2018) vist vilje og evne til også å ta i bruk nynorsk skriftspråk som reiskap og ressurs i marknadsføringa av firmaet. Her vert det vist at nynorsk bør brukast i kommunikasjonen og marknadsføringa der nynorsk også er mykje brukt i offentleg og privat verdiskaping elles. Ørsta Mållag vil gi heider til Norhus for eit medvite val av skriftspråk, og at dette kan brukast og utviklast også ved seinare høve. Målblomen kan vere ei påminning og eit føredøme også for andre verksemder. Gratulerer!

Målblomen vart overrekt Norhus Sunnmøre onsdag.