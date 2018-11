Vil ha felles legevakt i ny ambulansestasjon

Nyheiter

Basen for denne ønskjer Kaldhol skal vere hjå den nye ambulansestasjonen i Hovden/Furene.

Dette skriv kommuneoverlegen på vegner av rådmannen i ei tilråding til Ørsta formannskap.

Der heiter det at kommunestyret har som intensjon at Ørsta kommune etablerer felles legevaktdistrikt med Volda kommune utanom dagtid på kvardagar, og at det er ein intensjon om at denne felles legevakta vert lokaliserast ved ambulansestasjonen i Hovden/Furene.

– Det blir oppretta ei prosjektstilling på 30 prosent i eit halvt år som får ansvaret for å forhandle med HMR om leige av lokale og for å planlegge og kome med framlegg til drift. I planlegginga skal det vurderast om resterande samarbeidskommunar i nattlegevaktordning i dag blir invitert til å halde fram med samarbeidet om nattlegevakta, står det i tilrådinga.

Det er ein føresetnad at det vert gjort eit likelydande vedtak i Volda kommune.

Dårlegare pasientar

– Samhandlingsreforma har ført til at kommunane i fleire år har tatt imot stadig dårlegare pasientar som ei følge av redusert liggetid i sjukehus. Kommunane har bygt opp tilbodet i sjukeheimane og i heimetenestene slik at fleire kan få behandling i kommunen. Det har i same periode ikkje vore noko utvikling i legevakttenesta, skriv Kaldhol.

Ho gjer det klart at ei framtidig legevaktorganisering bør stette dei forskriftskrava som gjeld i dag, vere mogleg å utvikle vidare og vere ei best mogleg teneste for innbyggjarane.

– Vi fyller i dag ikkje kompetansekravet, krav om forsvarleg transportordning, kravet om opplæring og samtrening med andre naudetatar eller krav om leiing og kvalitetsarbeid. Ei ny organisering og samarbeid med nabokommunen kan løyse desse utfordringane og vi kan med samarbeid få ei legevakt som kan utviklast vidare. Formålet er å etablere ei legevaktteneste som tilfredsstiller krava til tenesta samtidig som ressursane vert utnytta effektivt. Dette føreset samarbeid med Volda kommune og Helseføretaket om felles lokale for legevakt og ambulansestasjon. Vidare føreset det vidare samarbeid med dei andre kommunane på søre Sunnmøre om nattlegevakt, legevaktsentral og framtidig responssenter for velferdsteknologi. Kor vidt kommunane på ytre søre Sunnmøre også kan tenkje seg utvida samarbeid om kvelds-/helgevakt kan ha behov for

meir modning, vurderer kommuneoverlegen.