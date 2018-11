Ny kjededirektør i Norhus

Nyheiter

– Vi er svært glade for å få med Dagfinn på laget som kjededirektør i Norhus. Norhus-kjeda har utvikla seg godt dei siste åra, og vil satse ytterlegare på nyutvikling innan vårt kjedekonsept, seier styreleiar Lauritz Holsvik.

Helsem har høgskoleutdanning innan økonomi/leiing og marknadsføring. Dagfinn Helsem har i dei siste 25 åra arbeidd innan byggjebransjen i forskjellige leiarstillingar, både innan produksjons- og salsbedrifter. Lengst erfaring har han frå stillinga som kjedeledar og dagleg leiar i Vestlandshus as. Han kjenner bustadbransjen godt også via fleire styreverv, mellom anna hos Boligprodusentene, heiter det i ei pressemelding frå Norhus.

– Norhus har siste året gjennomgått ei sterk nyutvikling av bustader, og har etablert sin logistikksentral med sikte på å auke konkurranseevna til forhandlarane og sikre god lønsemd for desse, seier Dagfinn Helsem. Når han byrjar i stillinga ved nyttår, vil han ha kontor i Ålesund, der Norhus har etablert funksjonar rundt prosjektering/teikning. Logistikk- og innkjøpsfunksjonen vert framleis i Hovdebygda.

– Mitt inntrykk av Norhus er at dei er svært framoverlente og nyskapande. Dei har eit kunnskapsrikt mannskap som leverer godt handverk til avtalt tid, med høg grad av kundefokus. Dette er viktige berebjelkar for engasjementet mitt og motivasjon for å bidra til vidareutviklinga av Norhus, seier Helsem til Møre-Nytt

Styreleiar Laurits Holsvik og dagleg leiar Einar Holsvik i Norhus Norge ser fram til å få Helsem med på laget.

– Vi er i ein periode der IKT og operasjonell teknologi smeltar saman og endrar måten menneske vil bu og arbeide på. Her ønskjer vi å vere i forkant i den utviklinga seier Helsem og dagleg leiar Einar Holsvik samstemt.

Norhus Norge er frå 01.11.2018 eig 100 % av Haakon AS, som vert eigd av Holsvik-Familien. Tidlegare hadde Lodalen Invest femti prosent aksjar i selskapet.