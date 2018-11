Får eksperthjelp frå England

Nyheiter

I løpet av 37 i dagar i haust har boreskipet Fugro Synergy tatt ut prøver frå havbotnen i Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Prøvene er no sendt til England og skal gje svar på kor det er trygt å krysse fjordane.

– Fjordane er utfordrande å kartlegge med bratte skråningar, ujamne fjordsider og djupner på inntil 560 meter, fortel prosjektleiar Jørn Arve Hasselø i ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Fugro Norway fekk i fjor oppdraget med å gjennomføre og tolke grunnforholda i dei tre fjordane. Arbeidet vart delt i to fasar. I den første fasen målte de avstanden til sjøbotnen og fast fjell, sjekka eigenskapane i lausmassane på sjøbotnen og vurderte skredfaren under vann. I den andre fasen skulle dei bore i sjøbotnen og ta ut prøver.

Arbeidet med å ta ut prøver frå havbotnen i dei tre fjordane starta 21. september i år. Det vart tatt over 400 prøver på til saman 51 stader. Viss du legger alle prøvene etter kvarandre får du ei strekning på 1,3 kilometer. For å undersøke forholda for dei største brufundamenta måtte dei 560 meter ned før dei trefte sjøbotnen, og endå 70 meter ned i sjølve sjøbotnen.

– Den største utfordringa var å bore i sjøbotnen i områda nærmast land. Fjella er ikkje berre bratte over vann, men også under. Vi måtte derfor bruke ein sjøbotnsramme for å handtere helingar på opptil 25 grader. Erfarne geoteknikarar frå NGI var om bord på båten for å følge opp arbeidet.

Svara på prøvene skal vere klare til sommaren neste år.