– Held alle teoriar opne

Nyheiter

– Vi gjennomfører ei brei etterforsking. Når ho ikkje er funnen held vi alle teoriar opne, seier etterforskingsleiar Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet sikra seg måndag overvakingsbilete frå ulike bygg i Ørsta for å kunne kartlegge bevegelsane til antatt omkomne kvinna.

– Dette er bilete som slettar seg etter kort tid. Vi vil sikre oss desse om det skulle ha vore ein potensiell situasjon der eventuelt noko straffbart skulle tilstøtt ho. Då er desse bileta viktig informasjon.

– Har politiet sikre vitneobservasjonar av kvinna?

– Nei. Når vi seier sikre vitneobservasjonar har vi videobilete eller foto. Ein del vitne meiner at dei kan ha treft på ho, men det er varierande grad av tryggleik om det var ho. Vi veit at det vanskeleg for mange vitne, då det er mange som kan vere likne på kvinna og det var mange på tur denne dagen.

Det verserer og rykte om politiet har sendt folk til Polen. Det er informasjon som er heilt ukjent for Myklebust Ferstad og som ho avkreftar.

– Vi jobbar systematisk med å samle inn informasjon. Vi har og eit stort arbeid med å gjennom bileta som vart teke av politihelikopteret. Det er eit nitidig arbeid å gjennom 2.800 bilete.

Det har ikkje blitt gjennomført meir søk etter kvinna måndag.

– Vi går no gjennom kartmaterialet i søka som er utført. Vi har mykje sporloggar og dette arbeidet kan føre til at blir gjort nye søl. Det vil tidlegast bli gjennomført nye søk i morgon, seier innsatsleiar Stian Meek.

Ifølgje innsatsleiaren har det blitt søkt mot alle naturlege turmål.

– Vi har søkt gjennom aktuelle området ved ulike søksteknikkar. Det har blitt brukt mannskap frå Røde Kors, men og blanda med frivillige. Utgangspunktet vårt har vore at ho har vore på tur i området. Det har blitt søkt mot alle naturlege turmål, kjende stiar, men også søk mellom desse i tilfelle vedkommande har gått utanfor stien. Norske Redningshunder og politihundar har teke del. Det har vore helikoptersøk. I toppområda har den alpine redningsgruppa vore i aksjon.