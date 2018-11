Vurderer nedlegging av Vikebygda skule i Volda

Nyheiter

Det skriv rådmannen i Volda i sakspapira til formannskapet.

Til vanleg vert førsteklassingane i Volda fordelt på to klasser ved Øyra skule og ei klasse på høvesvis Bratteberg og Vikebygda skule.

– Elevtalsutviklinga viser at det vil vere tilstrekkeleg å fordele komande 1. klassingar på tre grupper. I klartekst tyder det at det ikkje er naudsynt å nytte kapasiteten ved Vikebygda skule, skriv rådmannen.

Vikebygda skule husar 1.-4. klasse. Frå 5. klasse går elevane ved Bratteberg skule.

I saka står det at dei to siste skuleåra har talet på elevar som har byrja i skulen ikkje vore større enn at dei kunne vore fordelte på tre grupper.

– Dette har fått som konsekvens at Vikebygda skule ikkje er fulldelt (2. og 3. klasse går saman). Ved Bratteberg skule er det ti elevar i 1. klasse inneverande skuleår, og skulle det ikkje verte fleire neste skuleår, vil heller ikkje Bratteberg skule vere ein fulldelt barneskule. Ut frå pedagogiske omsyn er ikkje dette ønskjeleg, skriv rådmannen.

Også økonomien spelar inn.

– Volda kommune står overfor svært tunge investeringar i Volda sentrum dei komande åra, skriv rådmannen, og viser m.a. til både tiltak ved Volda ungdomsskule, tiltak innan barnehagedrifta og basseng til symje- og livbergingsopplæring.

Kommunen sitt økonomiske engasjement knytt til Volda Campus Arena vil vere på om lag 50 millionar kroner.

– Ei samlokalisering av Bratteberg og Vikebygda skular vil frigjere midlar og skape eit større økonomisk handlingsrom til både å styrke grunnskuledrifta og realisere naudsynte investeringar. Ei samlokalisering vil ta vekk overgangen frå Vikebygda til Bratteberg for elevar som skal ta til i 5. klasse. For nokre elevar er dette ein krevjande overgang. Vidare drift av Vikebygda skule vil krevje investeringtiltak for å kome i møte krav om universell utforming og krav til innemiljø. Ei samlokalisering av skulane vil opne for å samle ressursane om ein skule framfor to. Elevtalsutviklinga i sentrum viser at Volda kommune kan samlokalisere Vikebygda skule og Bratteberg skule og likevel ha kapasitet til å dekke behovet for skuleplassar dei komande åra.

I tilrådinga vert politikarane bedne om å be administrasjonen greie ut om konsekvensar ved ei samlokalisering. Saka skal så ut på høyring før det vert gjort vedtak.