Telefonspor viser at Maya har vore i fjellet

Nyheiter

Dette kom frå på ein pressekonferanse på Røde Kors huset i Ørsta søndag kveld. Politiet har no tatt over ansvaret. For klokka 1630 søndag gjekk leitinga over frå å vere ein redningsaksjon til å vere "søk etter ein antatt omkomen".

– Den sakna hadde to mobiltelefonar, ein med polsk og ein med norsk nummer. Den eine fann vi i bilen hennar,medan politiet har grunn til å trur at ho hadde med seg den andre på tur. Teledata som politiet har innhenta viser at den har vore i dekningsområdet som fjellpartiet omfattar. Telefonen har likevel på eit tidspunkt gått ut av nett, seier etterforskingsleiar Inger Myklebust Ferstad.

Teorien er då at mobilen gjekk tom for batteri.

– Betyr det at det til dømes kan seie at ho har vore på Saudehornet?

– Nei, data er ikkje så presise som det, anna enn at telefonen har vore i fjellområdet som vi har leitt, seier Myklebust til Møre-Nytt.

Men ut over det har ikkje leitinga sidan onsdag ført til resultat

– Vi har ikkje gjort funn som så langt kan knytast til den saknaa, seier Myklebust Ferstad.

Både laurdag og søndag deltok over 300 peronar i søket.

– Søka i dag og i går er på detaljnivå- finsøk over store område,I høgareliggande terrreng har vi søkt medhelikopter,men et er eit bratt og krevjande terreng med ein del lause fjellparti, og her har det vore vanskeleg til no å gjennomføre finsøk. Vi vil etter kvar vurdere mulegheita for det, men det krev meir planlegging, seier innsatsleiar Stian Meek ved Politiet i Ørsta-Volda.

Ut frå tid som har gått, og vi har søket, og temperaturen i fjellet går søket over i ein ny fase. Etter samråd med HRS er det avgjort at redningsaksjonen går over til «søk etter antatt omkomen»

Inger Farstad: Har hatt etterforskings paarallet med søket. Har prøvd å kartlegge bevegesane ehennar onsdag 21 november. Den førebels siste observasjon er frå eit overvakingskamera i Ørsta sentrum klokka 12.35. mellom 1300 og 1330 melde ho frå til fleire uavhengige vitne om at ho er i ferd med å gå ein tur på fjellet, utan å gi uttrykk for kva som var turmålet. Men ho gav uttrykk for at ho ville vere vekk i om lag to timar.

Bilen vart funne ved turvegen til Skåla.

Poltiiet veit ho hadde vore i området der tidlegare. Disponerte to tlf. Den eine tlf er funne i bilen medan poltiet har grunn til å trur at ho hadde med seg den andre på tur. Teledata som politiet har innhenta viser at den har vore i dekningsområdet som fjellpartiet omfattar. Telefonen har likevel på eit tidspunkt gått ut av nett.

Polo held fram si etterforking og det er svært viktig å kome i kontakrt med vitne som har vore i fjellområ+det etter klokka 12 onsdag. Det er viktig å seie at alle kan sitte på viktige observasjonar. Det har vore mange folk ute, og sjølv om dei ikkje trur eller meiner dei har sett noko relevant, er det viktig å kome i kontakt med desse vitna.

Vi er også interessart i foto og videomeetriale som vitna har hatt.

Vi undersøker svært breidt. Vi låser oss ikkje til nokon teori. Men poltiet har ingen haldepunkt for at noko straffbart har skjedd.