Redningsaksjonen avslutta, men leitinga held fram

Nyheiter

Politiet sendte ut denne pressemeldinga søndag ettermiddag: "Søket etter den savnede Maya Justyna Herner er søndag kveld 25. november er fortsatt uten funn. Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede live, så redningsaksjonen gikk klokken 16.30 over til å være et søk etter antatt omkommet.

– Dette betyr at det omfattende redningsapparatet som til nå har vært inne de siste to dagene trappes ned. Men vi vil understreke at letingen fortsetter, sier innsatsleder Stian Meek i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede live. Redningsaksjonen gikk klokken 16.30 over til å være et søk etter antatt omkommet. Dette søket planlegges og administreres av politiet."