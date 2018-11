Politiet ønskjer foto og film frå onsdag

Nyheiter

- Politiet ynskjer også å få tilsendt fotografi og filmopptak om nokon har slike frå området.

Mange har meldt at dei var i det aktuelle området opp mot Saudehornet og Skåla. Politiet har snakka med fleire av desse, men ynskjer no å kome i kontakt med alle som var der onsdag ettermiddag.

- Dette er til hjelp for systematisering av tips, unngå forvekslingar og få sett opplysningane og også fotografi/filmopptak inn i rett samanheng. Kontakt kan gå via 02800, men også via nettsider.

- Det er søndag oppretta elektronisk tipsmottak for innsending av foto og video på standardnettsidene til politiet for tips som vi bruker i alle type saker vi etterforskar. Der kan det også leggast inn tips skriftleg.

Når det gjeld fotografi og filmopptak frå onsdag 21. november, vilpolitiet ha desse frå alle som kan ha vore på tur oppe i området.

- Då tenkjer vi på alle som har vore på veg enten opp eller ned frå og med klokka 12.00 og framover til det ikkje har vore råd å fotografere.

- Kanskje har ikkje du sett noko, men kanskje har andre sett deg, forklarar innsatsleiar Stian Meek.

Standardside for tips hjå Kripos :

Gå inn på standardsida til Kripos for tips: https://tips.politiet.no/straffesak

Viktig: Legg inn:

1. Kvar er biletet teke?

2. Kva er motivet på biletet?

3. Kven er personane på biletet?

4. Kva tidspunkt er biletet teke? Her er det viktig å sjekke klokka til kameraet opp mot rett klokke

Det er også viktig at vi får originalfiler av høgast mogeleg kvalitet, bed politiet om.