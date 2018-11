- Er ei samfunnsplikt å stille opp

Nyheiter

I tillegg til mannskap frå fleire Røde Kors-korps frå Sunnmøre og Nordfjord, Sivilforsvaret og Norske Redningshunder, deltek om lag 200 frivillege søndag.

– Det er viktig at alle bidreg. Dei som skal leite har gjort ein fantastisk innsats så langt. Eg har ikkje hatt høve før, men no ønskjer eg og å hjelpe til, seier Hanne Stokke, ein av dei frivillege som møtte opp ved Røde Kors huset i Strandgata søndag morgon.

– Vi er mykje i fjellet sjølv, og dette gjer inntrykk. Det heile er ekkelt. Og eg ser på det som ei samfunnsplikt å stille opp, seier Marius Hodt.

Innsatsleiar Stian Meek i politiet seier at 285 personar deltek i leitinga søndag.

– Vi får og hjelp frå politihelikopter med søkeutstyr, seier Meek.

Søndag har skogsområda ovanfor Ørsta sentrum prioritet.

– Det blir finsøk i skogen, med ungangspunkt i stader ser bilen til den sakna står parkert.

Politiet ser framleis på dette som eit redningsaksjon.

– Kva om det har skjedd noko kriminelt?

– I slike situasjonen held vi alle mulegheiter opne, men det er ikkje nokon indikasjon på at det er noko kriminelt. Hovudfokus er at ho har vore på tur, og at noko har skjedd.

– Men det er vel litt tankevekkande at de ikkje har funne noko så langt?

– Det kan kanskje sjå ut som eit oversiktleg leiteområde, men det er likevel komplisert. Det er mange søkk og forsenkingar i terrenget der det er vanskeleg å sjå, seier Stian Meek.