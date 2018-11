I ny drakt på Amfi

Nyheiter

– Det har vore ein lang prosess, men no har eg endeleg eit namn som er samlande for butikken min både her på Amfi i Ørsta og i Ulsteinvik, seier ei nøgd Yndestad.

AKY er sett saman av initialane hennar, etter eit forslag frå mor til ei av dei tilsette.

– Eg var litt skeptisk, men alle var samde om at dette kling bra, så då gjekk vi for det. Det passar fint, er lett å huske og lett å seie.

Nettbutikk

Og der kjem eit anna viktig poeng inn. For no har dei også lansert nettbutikk, og jobbar for å verte meir synlege i sosiale medium, under sitt nye namn. Æra for det får Adrienne Saure Eikrem. Ho hadde læretida si hos Yndestad, og studerer no på BI i Oslo. Men lenger unna er det ikkje enn at ho bidreg stort til å løfte AKY opp og fram på nettet.

– Eg har vore skikkeleg gira på å få på plass ein nettbutikk. Vi må ha det, det er så enkelt, og Ann Kathrin var positiv. Ho er alltid positiv, det er det som er så bra med henne.

Endra handlemønster

Der er fleire på Amfi som har gjort det same. Butikken Femina hadde gode tips og råd, og snart var også AKY sin nettbutikk på beina.

– Det er ikkje slik lenger at det er nok å berre ha ein fysisk butikk, seier Yndestad.

– Handlemønsteret har endra seg mykje på dei åra eg har drive. Når folk kjem inn i butikken no har dei gjerne kika på nettet først. Då veit dei kva dei vil ha og kva fargar dei vil ha. Mykje går føre seg på nettet no, og då må vi også vere der. Eg elskar å drive med mote, og har gjort det i mange år, men eg må ha dei unge med på laget. Det er ei erkjenning. Og dei er supermotiverte for å få dette til, og så er dei flinke til å bruke sosiale medium. Dei veit kva dei held på med.

Større breidde

Til saman har Yndestad 11 tilsette på butikkane i Ørsta og i Ulsteinvik. Alle skal få opplæring i korleis drifte nettbutikken og å legge ut på sosiale medium.

– Her skal alle vere med å dra lasset. Elles kunne eg nok hatt ein person i full stilling til å gjere dette, men det er også eit økonomisk spørsmål.

Butikken vil framleis vere den same, forsikrar Yndestad.

– Men med større breidde i utvalet. Tidlegare har vi knytt oss til ulike kjeder. No står vi sjølve fritt til å velje varer og merke. Det gjer at vi kan tilby meir. Mellom anna vil dette merkast godt i herreavdelinga. Eg trur eg har selt seksti bukser på to månader etter at vi tok inn eit nytt merke som karane har etterspurt.

Butikken går godt. I fjor selde butikkane i Ørsta og Ulsteinvik for 12 millionar kroner.

– Og vi skal klare å toppe det i år, slik det ser ut no. No går vi inn i juletida. Det er årets mest hektiske og desidert kjekkaste tid, strålar ho.