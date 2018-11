Hundepatrulje inn i sperra område

Nyheiter

Politiet sender laurdag kveld inn ein hundepatrulje som skal søke i det avsperra området, skriv Sunnmørsposten.

Operasjonssentralen seier til Sunnmørsposten at det førebels ikkje er noko som tydar på den sakna kvinna er utsett for noko kriminelt.

- Funnet treng ikkje å ha noko med leiteaksjonen å gjere.

Men, politiet vil ikkje ha folk i det avsperra området – fordi det må undersøkast.

- I den fasen vi er i no, er alt interessant, seier innsatsleiar Stian Meek til Møre-Nytt, tidleg laurdag ettermiddag.

Området skal verte undersøkt nærare, fortel han, og seier at det ikkje dreier seg om funn av ein person.

Over 300 personar har vore ute og søkt etter den sakna Maya Justyna Herner (25), som har vore sakna sidan onsdag kveld.

- Det har strøyma på med folk, og det er gjort grundige søk. Status per no er at dette framleis er ein redningsaksjon og at vi søker etter ein person som er i live. Vi nyttar alt vi har av dagslys.

Laurdag ettermiddag vert det også lagt planar for søndag.

- Om det ikkje vert gjort noko funn no, vil aksjonen halde fram også søndag. Vi treng frivillige også då, seier Meek.

Dei jobbar no med å få oversikt over kva område det står att å leite på.

Korpsleiar i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps, Kristin Riise, fortel at dagens aksjon har gått bra.

- Vi har fått sendt ut over 300 frivillige på søk, og har skyssa dei dit dei skal. Det har gått svært bra, og vi er svært glade for alle som har møtt opp. Det er klart det tærer på å ha ein leiteaksjon som går over fleire dagar, men vi vil ikkje gi oss. Det vil verte leita også dei neste dagane, om dagen i dag ikkje gir resultat, seier ho.