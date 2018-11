Finkjemmer store område

Nyheiter

- Vi har to lag som går opp til Skålaskaret. To lag skal gå vestfløyen ved Saudehornet. I tillegg har vi to hundepatruljar i området, fortel Børulf Lefdal i Ørsta Røde Kors.

Dei bad om frivillige til å vere med å leite etter Maya, og 250 personar møtte opp. 100 av dei frå ulike hjelpekorps.

Sivilforsvaret er også med på aksjonen.

- Ein heilt utruleg respons, seier Lefdal.

- No har vi dei folka vi treng til å få undersøkt området.

I tillegg til dei som gjer finsøk i fjellet, vert det også gjort finsøk i skog og mark i foten av fjella som omkransar Skåla.

Små vatn vert undersøkt, og folk går manngard over markane.

- De skal vere 110 prosent sikker før de forlet eit område, formante Lefdal, før dei frivillige vart skyssa ut dørene.

Utanfor stod der bilar klare til å transportere dei opp i søkeområdet.

- Utruleg godt organisert, rosar ein av dei frivillige, i det ho set seg i bilen.

Det vert også søkt frå vassverket og oppover mot det tredje vasshuset.

Vidare går det horisontale søkekjeder ut frå vassverket.

Politiet har få spor å gå etter i saka. Bilen til kvinna var parkert ved vassverket, men der er ikkje gjort nokre sikre vitneobservasjonar av henne.

Ho vart meldt sakna då ho ikkje kom tilbake frå turen, som truleg gjekk mot Saudehornet.