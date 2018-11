Nyheiter

Lyden av helikoptera som sirklar rundt Saudehornet har skapt ei uhyggeleg stemning i Ørsta dei siste dagane. Dette har vi sett før, og det vekkjer dårlege minne.

Igjen har nokon vore sakna i fjellet. Igjen mobiliserer redningsapparatet. Det offentlege stiller med kostbare helikopter i time etter time. Politiet er tungt og synleg til stades og organiserer det heile.

Men mest imponerande er den frivillige innsatsen. Alt ein time etter at alarmen gjekk onsdag kveld, var 30–40 av Røde Kors hjelpekorps sine folk i sving i leiteområdet, saman med hundar og hundeeigarar frå Norske Rednings- hunder. Dei stod på heile natta, og vart avløyse at nye hjelpekorpsfolk og andre frivillige dagen etter. Ikkje berre frå Ørsta og Volda, men frå heile Sunnmøre og Nordfjord. Fredag heldt leitinga fram, med nye rundar for leitemannskapet.

Vi har sett det før også. Dei frivillige organisasjonane stiller opp og leitar til siste håp er ute. Det er ikkje sjølvsagt at det skal vere slik. Vi må berre vere takksame for at vi i vårt område har eit så godt og veldrive frivillig hjelpe- apparat. Ørsta Røde Kors Hjelpekorps åleine har 40–50 medlemmer med trening og opplæring for denne typen leiteoppdrag.

Kompetansen held nasjonalt nivå.

Denne gongen var dei ei polsk kvinne som vart sakna. Neste gong er det kanskje ein frå våre bygder, kanskje ein du kjenner.

Denne veka skulle eigentleg medlemmene i Ørsta Røde Kors mobiliserast til å selje kalendrane som er ei av dei viktigaste inntektskjeldene gjennom året. Dei måtte prioritere noko anna. Dei stiller opp når nokon treng hjelp og støtte. Det må vi vite å setje pris på. Vi må gi støtte og hjelp tilbake. Det er så enkelt som å kjøpe ein adventskalender.