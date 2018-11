Nyheiter

– Pågangen har kundar har vore veldig bra. Kaffikoppen frå i dag tidleg er framleis ikkje tom, og det er eit godt teikn, seier Eikebø då Møre-Nytt vitja torsdag ettermiddag.

I Ivar Aasen-gata 7 har det vore stor aktivitet dei siste vekene. Ringo har flytta ut og Yes Vi Leker har kome inn. Torsdag opna den nye leikebutikken dørene.

– Eg har jobba i leikebutikk i fem år. Drivaren av Ringo ville gje seg med butikkdrift, men eg hadde ikkje lyst til å gje meg i bransjen. Ein føresetnad for å halde fram var å skifte kjede inn nye varer og nytt utstyr i butikken.

Den nye butikkdrivaren gler seg til tida framover.

– Eg har ein konkurrent her i Ørsta og den største konkurrenten for oss er nok netthandelen. Eg vonar at folk vil handle lokalt, kunne kome å sjå og ta på varene og vere med på å sikre arbeidsplassar i Ørsta.