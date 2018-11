– Ein viktig dag for handelsnæringa

Nyheiter

Det seier Syver Nupen som driv Sport 1 i Vikegata i Ørsta. Gjennom dei siste åra har den amerikanske handelsdagen Black Friday vakse seg stor også i Noreg. Handelsdagen markerer no starten på julehandelen, og det er noko som dei fleste butikkane tek del i. Allereie klokka sju fredag morgon opna mange av butikkane i Ørsta dørene sine, og dei beste tilboda forsvann først.

– Black Friday har blitt litt avgjerande for oss i handelsstaden, og vi vel ikkje råd til å la vere å ta del.

– Merkar de pågangen av kundar ekstra denne dagen?

– Utan tvil. Vi lokkar med ekstra god tilbod og folk stod på døra klokka sju. Vi hadde eit bord med ullprodukt til gi vekk-prisar, og det forsvann ut dørene tvert.

Handelsdagen er noko som både butikkdrivarar og tilsette ser fram til.

– Dette er ein av dagane som du hugsar i løpet av eit år, både på kassaomsetnad og folk i butikken, seier Nupen.

Ifølgje tal frå Virke var det venta at nordmenn ville handle for 3,9 milliardar kroner fredag. Black Friday er no den største enkeltståande salsdagen i Noreg.