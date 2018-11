– Behovet for gang- og sykkelveg i Åmdalen er stort

Nyheiter

Det har lenge vore eit ønske om å få etablert ein gang- og sykkelveg gjennom Åmdalen. I slutten av august var Fylkestrafikktryggingsutvalet på synfaring i Åmdalen. Der stilte Dalane skule opp og gav klar beskjed om behovet for ein gang- og sykkelveg. No har Brautaset grendelag teke initiativ til eit fakkeltog for å halde liv i saka.

– Det er eit stort behov for gang- og sykkelveg i Åmdalen. Vi fekk til svar frå fylket at det ikkje er løyvd midlar til dette formålet i neste periode. Då meiner vi at det er desto viktigare å markere det sterke behovet, seier leiar Hildegunn Welle i Brautaset grendelag.

Søndag vil fakkeltoget gå frå Dalane skule til Åmbakk og tilbake att.

– Vi vonar at flest mogleg vil møte opp på søndag. Vi har hatt dialog med politiet og fått klarsignal. Dei som blir med må ha godt med refleks og vi trur at dette blir ei fin markering.