Utsmykkingsoppdrag for pionerar

Klasse 1 KDA, med elevar frå heile søre Sunnmøre, er såleis pionerar ved skulen. Etter å ha brukt nokre veker på å tileigne seg grunnleggande kunnskapar i faga, vore på studietur til Ålesund og blitt litt betre kjent med både medelevar og lærarar, er dei no allereie i gang med sitt fyrste utsmykkingsoppdrag.

Rektor Trond Hjelseth ved Volda vgs. kom med førespurnad om eitt eller fleire kunstverk som kunne pryde nokre av dei tomme veggane i skulebygget. Ønsket frå oppdragsgjevar var at dette skulle vere kunst som pyntar opp, gjer romma og veggane meir interessante å sjå på, men at det ikkje måtte vere for uroleg eller dominerande visuelt.

Med bakgrunn i dette ønsket utarbeida faglærarane ved KDA, Rita Slotterøy og Yngvil Birkeland ei utforskingsoppgåve til klassa, der elevane skulle skape ulike teksturar berre ved å nytte papir. Delar av oppgåva vart gjennomført individuelt, medan det endelege kunstverket er skapt gjennom eit samarbeid i grupper.

Sidan skulen enno ikkje har på plass alt av rom og verkstader til den nye linja har dei inngått ein leigeavtale med Høgskulen i Volda, der dei får nytte arbeidssalane til avdeling for Formgjeving, kunst og handverk nokre veker kvart semester. Dei siste to vekene har difor elevane ved 1 KDA fått freiste livet som “studentar”, medan dei har jobba med å utforske ulike teksturar av papir til utsmykkingsoppdraget.

Når dei endelege kunstverka er ferdigstilte og monterte vil det sjølvsagt verte høgtideleg opning med tilhøyrande snorklipping ved rektor.

KDA er ei studieførebuande linje, der ein, i tillegg til dei vanlege studieførebuande faga, har programfaga Kunst og visuelle verkemiddel og Design og arkitektur. og andre valfrie kunstfag. Etter enda studieløp på denne linja er difor vegen open til å gå i mange ulike retningar.