Søker under Saudehornet i nattemørket

Nyheiter

Politiet melder kl. 19.55 at ei kvinne er sakna etter ein tur i området opp mot Saudehornet. Mannskap frå Ørsta Røde Kors, hjelpekorps er sett inn i søk, og også luftambulanse er rekvirert.

Om lag 35 personar frå hjelpekorpsa i Ørsta og Volda er med på søket. I tillegg medverkar politiet. Det er også sett inn ekvipasjar frå Norske redningshunder, og eit redningshelikopter frå Florø er rekvirert.

Kvinna er 25 år, og er polsk, opplyser politiet til Møre-Nytt.

Ho har ikkje budd i Ørsta på lang tid, og politiet er difor usikre på kor godt kjent ho er i området.

- Ho starta på turen rundt 13.20, og bilen står parkert ved ein av dei vanlege turstiane. Difor har vi starta søket. Ingen har vore i kontakt med henne etter at ho starta turen, fortel operasjonsleiar Arild Reite til Møre-Nytt.

Kvinna er kledd for ein kortare trimtur. Politiet opplyser til Møre-Nytt at kvinna er kledd i ein tynn ullgensar og ein svart tights. Ho skal vere godt trent, og har tidlegare sagt at ho rekna med å bruke tre timar tur-retur Saudehornet.

Kvinna skulle på arbeid i kveld, og møtte ikkje der.

- Ho har tidlegare sagt at neste trimtur skulle vere til Saudehornet. Vi veit ikkje om det galdt denne, men i og med at bilen er parkert ved starten på den vanlege råsa, går vi ut i frå det, fortel Reite.