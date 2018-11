Leitar vidare utover kvelden og natta

Nyheiter

- Vi kjem til å trappe ned søk med hund, kort og godt fordi det ikkje er forsvarleg. Vi vil halde fram med mannskap frå Røde Kors, og dei vil søkje i lågareliggjande terreng som vi meiner er aktuelle, fortel operasjonsleiar Sindre Molnes ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han fortel at redningshelikopteret frå Florø er på veg tilbake til Ørsta etter ein liten pause.

- Dette vil søkje på meir vanskelege område. Vi skal halde trykket på aksjonen utover kvelden og natta, seier Molnes.

Rundt 35 personar frå Røde Kors Hjelpekorps, hundeekvipasjar og eit redningshelikopter deltok sist natt. Og i dag har til saman 75 personar vore med på aksjonen.

- Det har vore gode leiteforhold opplyser politiet.

Leitemannskapa har søkt ved Saudehornet, og i Vikeskåla.

Politiet opplyser at leitekaksjonen har vorte gjennomført med store ressursar. I løpet av kvelden vert det ei ny evaluering korleis aksjonen skal organiserast vidare..

Den sakna, ei polsk kvinne i 20-åra, vart meldt sakna i går kveld etter ein tur i området opp mot Saudehornet. Mannskap frå Ørsta Røde Kors, hjelpekorps vart sett inn i søk, også luftambulanse vart rekvirert.

Om lag 35 personar frå hjelpekorpsa i Ørsta og Volda var med på søket. I tillegg medverka politiet. Det vart også sett inn ekvipasjar frå Norske redningshunder, og eit redningshelikopter frå Florø vart rekvirert.

Kvinna er 25 år, og er polsk, opplyser politiet til Møre-Nytt.

Ho har ikkje budd i Ørsta i lang tid, og politiet er difor usikre på kor godt kjent ho er i området.

- Ho starta på turen rundt 13.20, og bilen står parkert ved ein av dei vanlege turstiane. Difor har vi starta søket. Ingen har vore i kontakt med henne etter at ho starta turen, fortel operasjonsleiar Arild Reite til Møre-Nytt.

Kvinna er kledd for ein kortare trimtur. Politiet opplyser til Møre-Nytt at kvinna er kledd i ein tynn ullgensar og ein svart tights. Ho skal vere godt trent, og har tidlegare sagt at ho rekna med å bruke tre timar tur-retur Saudehornet.

Kvinna skulle på arbeid onsdag kveld, og møtte ikkje der.

- Ho har tidlegare sagt at neste trimtur skulle vere til Saudehornet. Vi veit ikkje om det galdt denne, men i og med at bilen er parkert ved starten på den vanlege råsa, går vi ut i frå det, fortel Reite.