Hovudfokuset er redningsaksjonen

Nyheiter

Leiteaksjonen etter den sakna Maya Justyna Herner har halde fram fredag. Det er framleis slik at politiet har få spor å gå etter.

– Fredag ettermiddag var vi seksti frå hjelpekorpsa pluss frivillige. Vi har ute fire hundeekvipasjar frå Norske Redningshunder pluss to ekvipasjar frå politiet sine eigne rekkjer. Dessutan er redningshelikopteret frå Florø i aksjon, fortel operasjonsleiar Erik Mikalsen ved operasjonssentralen til Møre og Romsdal politidistrikt.

Det har vorte søkt over eit stort område. Nokre område er sjekka ut, andre vert granska nærmare.

– Vi går nærmare til verks der vi meiner det er hol i søka. Dessutan byrjar vi å sjå på alternative område, til dømes der kvinna kan ha gått seg ut av råsa, og falle ned i skrentar, fortel Mikalsen.

Held andre moglegheiter opne

Han understrekar at det primære for politiet og redningstenesta er at leitinga i Ørsta er ein redningsaksjon.

– Men vi arbeider teknisk og taktisk med alle scenario. Vi held opne andre moglegheiter for kva som kan ha tilstøytt kvinna. Men igjen: Hovudfokuset er at dette handlar om redning, seier Mikalsen.

Det er ein mogleg observasjon av kvinna onsdag ettermiddag, då ho var på veg oppopver i terrenget mot Saudehornet. Men politiet har ikkje fått verifisert om dette handlar om den sakna kvinna.

- Vi er framleis interesserte i tips og observasjonar, opplyser politiet sin operasjonssentral til Møre-Nytt.

Dei som har informasjon eller har gjort observasjonar av den sakna kvinna vert bedne om å ta kontakt med politiet på 02800.

Torsdag var heile tre helikopter i sving, eit sivilt til å frakte mannskap, eit redningshelikopter frå Florø og luftambulansen.

Leiteaksjonen har til no involvert svært mange. Hjelpekorpsa på Søre Sunnmøre og i Nordfjord har stilt med mannskap. Like eins har Norske redningshunder medverka med ekvipasjar, og også politihundar har vore med i søket.

Den sakna, ei polsk kvinne i 20-åra, vart meldt sakna onsdag kveld etter ein tur i området opp mot Saudehornet. Mannskap frå Ørsta Røde Kors, hjelpekorps vart sett inn i søk, også luftambulanse vart rekvirert.

Om lag 35 personar frå hjelpekorpsa i Ørsta og Volda var med på søket. I tillegg medverka politiet. Det vart også sett inn ekvipasjar frå Norske redningshunder, og eit redningshelikopter frå Florø vart rekvirert.

Den sakna kvinna har ikkje budd i Ørsta i lang tid, og politiet er difor usikre på kor godt kjent ho er i området.

- Ho starta på turen rundt 13.20, og bilen står parkert ved ein av dei vanlege turstiane. Difor har vi starta søket. Ingen har vore i kontakt med henne etter at ho starta turen, fortel operasjonsleiar Arild Reite til Møre-Nytt.

Kvinna var kledd for ein kortare trimtur. Politiet opplyser til Møre-Nytt at kvinna er kledd i ein tynn ullgensar og ein svart tights. Ho skal vere godt trent, og har tidlegare sagt at ho rekna med å bruke tre timar tur-retur Saudehornet.

Kvinna skulle på arbeid onsdag kveld, og møtte ikkje der.

- Ho har tidlegare sagt at neste trimtur skulle vere til Saudehornet. Vi veit ikkje om det galdt denne, men i og med at bilen er parkert ved starten på den vanlege råsa, går vi ut i frå det, fortel Reite.