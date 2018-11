Nyheiter

Uleveleg økonomiplan

Vi i Utdanningsforbundet Ørsta vart bekymra for framtida til dei vidaregåande skulane i fylket vårt etter at fylkesrådmannen la fram dei økonomiske framtidsutsiktene for fylkeskommunen. For Ørsta sin del, vert konsekvensen at det nye skulebygget som ein har starta planlegginga av, tidlegast vert starta på om 10-12 år. Det vil også medføre store kutt i driftsrammene. Dette er ein situasjon som vil vere uleveleg både for elevar og tilsette ved dei vidaregåande skulane.

Viser til presentasjon gitt av fylkesrådmannen:

• Renter og avdrag vil auke betydeleg dei neste to økonomiplanperiodane. For at økonomien skal gå i balanse må vi kutte der vi har moglegheit.

• Vi kan ikkje halde fram å investere slik som i dag.

• I tillegg, innan 2022, må to av sektorane gjere seg budd på å ta hovuddelen av kutta:

– Samferdsel

– Utdanning

Begge med innsparing på om lag 100 mill kroner kvar

Fylkesrådmannen har derfor beslutta at avdelinganes driftsrammer skulle reduserast med 1 prosent i 2019. Dette tilsvarer tilsaman 37,5 mill. kroner. Alle tiltaka skal vere varige. For Ørsta vidaregåande vil dette gi 12 prosent reduksjon i driftsbudsjettet 2018/2019:

Vi er særs uroa for dei store kutta framlegget vil medføre for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. I skulesamanheng står 90% av utgiftene av lønsmidlar. For Ørsta vidaregåande skule vil 90% av reduksjonen blir 5,15 millionar. Dette vil svare til rundt 7 heile stillingar. Dette er kutt som ikkje er til å leve med. Dei er om lag 70 tilsette, og dette vil då vere eit kutt på over 10% av staben på skulen.

I følgje kvalitetsmeldinga for dei vidaregåande skulane (2017), har dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal ein av dei høgste gjennomføringsprosentane i landet. Samtidig er driftsutgiftene per elev blant landets lågaste. Dette betyr at dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal leverer tenester av høg kvalitet, innanfor svært kostnadseffektive rammer. At eit fylke som Møre og Romsdal har driftsutgifter som om lag er på nivå med Oslo og samtidig leverer tenester av høg kvalitet, er etter vårt syn ein stor prestasjon av dei tilsette ved dei vidaregåande skulane. Ein stor reduksjon i driftsrammer til skulane, vil gå ut over kvaliteten på opplæringa. Fråfall i vidaregåande skule er eit stort samfunnsproblem og politikarane må ta ansvar for at skulane har rammer som gjer at det er mogleg å gje eit godt tilbod til elevane.

Vi er også uroa over investeringsprosjekt som må utsettast grunna den økonomiske situasjonen til Møre og Romsdal fylkeskommune. Ørsta vidaregåande skule er i svært dårleg forfatning. Bygga støttar ikkje dagens krav og det er brei einigheit om at skulen treng fornying. Skulen er rekna som den skulen i fylket som er i dårlegast stand.

Fylkeskommunen må gå inn for ein økonomiplan som gir dei vidaregåande skulane ei leveleg driftsramme og bygg som stettar dagens krav. Framlegget som ligg føre er langt frå dette.

Sindre S. Sandbakk og Pål-Einar Brekke, leiar og nestleiar, Utdanningsforbundet Ørsta