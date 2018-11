Vil ikkje selje tomta tilbake

Nyheiter

Ørsta kommune har ingen intensjon om å selje tomta ved frikyrkja og Trekløver AS tilbake til den tidlegare eigaren, Grethe Aarsæther.

Det gjer assisterande rådmann, Eldar Rune Øye, klart overfor Aarsæther i eit skriv til henne.

Aarsæther meiner kommunen har ei moralsk plikt til å tilbakeføre tomta, då ho no skal seljast til m.a. forretning, medan ho i 2007 vart oriegna til offentleg føremål.

– Det ligg ikkje føre noko rett til å få kjøpe desse eigedommane tilbake for tidlegare grunneigar, skriv Øye.

Tomteprisen vart i 2007 fastsett til 900 kroner kvm av tingretten. Seinare har prisane for yrkesskuletomta i skjøn vorte fastsett til 1.050 kroner kvm (2016) og Mørebiltomta for 1.161 kroner per kvm (2014).