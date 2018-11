Forrykande konsert i Spinneriet i Volda

Nyheiter

Inderleg song frå midtausten vart avløyst av smektande brasiliansk samba og humoristisk norsk rull. Og med eit stort batteri av alle tenkelege trommeslag og strengeinstrument, fint krydra med arabisk fløyte, sopransaksofon, piano, cello og hardingfele, var det vanskeleg for føtene mine å stå i ro. Ei herleg stund som ga meg og resten av publikum masse glede å ta med oss vidare i dagen.

«Folkcamp» er ei samling av folkemusikarar frå mange land, alle no busette i Norge. Og desse hadde øvd saman ei veke på ein campingplass i Førde før dei la ut på ein liten turne. Blant anna til Volda og Spinneriet. Bak initiativet sto Jeunesses Musicales Norway (JM Norway), ein organisasjon som arbeider for at born og unge skal få gode høve til å utvikle seg gjennom song- og musikkaktivitet. Den internasjonale avdelinga av organisasjonen organiserer mellom anna Verdens ungdomskor. JM Norway er også dei som har gitt det offentleg tilgjengelege pianoet som står i Spinneriet, tilliks med flygelet som står til fri avnytting i avgangshallen på Gardermoen.

Takk for eit godgjerande og fornyande besøk!