–Var tidleg ute, og har halde koken

I 1888 tok Paul Mork initiativ til å starte Volda Hornmusikk. Laurdag ettermiddag vart jubileet feira med konsert i Volda samfunnshus. Med seg som gjestar hadde korpset Ørsta Hornmusikk, Follestaddalen Hornmusikk og Veterankorpset i Volda.

Eldst i fylket

Omlag 75 møtte fram på feiringa, i tillegg til musikantane frå dei forskjellege korpsa. Dei fekk sjå eit variert program med alt frå marsjar til svingane rytmer og storbandmusikk. For høvet hadde veterankorpset øvd inn marsjar frå den tida hornmusikken i Volda vart stifta.

Med sine 130 år er hornmusikken i Volda det eldste amatørkorpset i Møre og Romsdal, og eit av dei eldste i landet. I høve jubileet hadde Oddvin Liaskar lånt ut eit utval av gamle instrument og handskrive notar frå frå den første tida som vart vist fram på konserten. Saman med Harald Holte og Helge Hamsaas gav leiar for korpset, Trond Monsholm, eit tilbakeblikk på historia fylt med mykje humor og anekdotar.

S for svindel

Holte fortalte blant anna ei historie frå etterkrigstida då korpset skulle til Eid og spele på Valhall.

– Det var svigerfar min, Karsten Ørstavik frå Ørsta, som køyrde bussen, men dei fikk motorstopp undervegs. Med seg hadde dei ei stor napoleonskake som skulle loddast ut. Medan dei venta vart dei svoltne, og tok først eit kakestykke, også eit til, fortalte han.

Då dei kom fram var kakeeska tom og dei fann ut at dei måtte stelle i stand ei litt spesiell trekning. Så dei avtalte farge og nummer på førehand med sjåfør Ørstavik som skulle vinne. Det var Per «Staffa» Bjørneset, som trakk. Han ropte som avtalt ut nummeret, men valde eit litt spesielt ord for å beskrive bokstaven på vinnarloddet.

– Han ropte ut «nummer 37 raud, S for svindel», mimra Holte og vart møtt med høg latter frå salen.

Høg standard

Monsholm er nøgd med frammøtet og konserten.

– Det er kjekt å samle alle korpsa og eg er imponert over den høge standarden, seier han.

Han har ikkje vore leiar i Volda Hornmusikk i meir enn eit år, men har mange år bak seg både som musikant og i styret.

– Vi er dei eldste i fylket fordi vi starta tidleg og haldt koken. Vi har det utruleg kjekt i lag. Sjølv om vi er eit gamalt korps, er vi berre ungar, ler han.

Volda hornmusikk er aktive og har i dag bortimot 30 faste medlemmar.

– Vi er stort sett den same gjengen, med nokre utskiftingar. Vi har vore heldige og hatt litt rekruttering frå skulekorpset. Det er fint å få inn nytt blod, seier dirigent Arne Alexander Laberg.

– Eit privilegium

Blant publikum laurdag var nokre av dei tidlegare dirigentane i korpset, Leif Barmen, Arild Andenes og Aksel Farstad. Laberg har hatt dirigentrolla dei siste tre åra.

– Eg trivst veldig godt med dei. Eg meiner generelt at det er eit privilegium å få lov å dirigere, og spesielt å få vere dirigent for hornmusikken, seier han.

Laberg nytta jubileumsfeiringa til å utfordre seg sjølv til å prøve noko han aldri hadde gjort før, og laga ekte storbandkjensle då han stilte som songar i det siste nummeret deira, Fly me to the moon av Frank Sinatra.

Feiringa vart avslutta med marsjen King Size framført av alle korpsa i fellesskap til ståande applaus frå publikum.