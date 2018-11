Vil ha Ulstein og Hareid til Søre Sunnmøre tingrett

Nyheiter

– Å samle jordskifteretten og Søre Sunnmøre tingrett i eit felles miljø vil vere meir effektivt for brukarane av domstolen. Dei vil og få ei god sakshandtering i staden for å måtte reise til Ålesund, sa Per Are Sørheim (H) under debatten i kring framtida til Søre Sunnmøre tingrett.

Bakgrunnen for at saka var oppe til politisk handsaming er domstolstrukturen. Justis- og beredskapsdepartementet har sett ned eit utval som skal greie ut domstolane si organisering. Tidlegare i år bestemte Justisdepartementet at spørsmålet om sjølve domstolstrukturen skal lyftast ut i eigen utgreiing med frist i oktober 2019. Utvalet skulle i utgangspunktet gje ei innstilling innan 11. august 2020. Rådmannen er svært kritisk til prosessen det no er lagt opp til med å framskunde strukturutgreiinga. Politikarane er samde, og samla seg rundt tilrådinga om å ikkje akseptere fristen vert flytta eitt år fram i tid.

– Vi krev at kommisjonen skal fylgje det vedtekne mandatet og framdriftsplanen frå 2017 og legg fram ein samla innstilling i august 2020, heiter det i vedtaket.

– Halde det i regionen

I tillegg til at formannskapet vil ha ein prosess der kommunane skal høyrast først, og at domstolstruktur og organisering skal handsamast politisk i Stortinget, vil dei at nedslagsfeltet for Søre Sunnmøre tingrett skal bli større.

– Eg trur sorenskrivaren i Volda og jordskifteretten i Ørsta bør samlokaliserast. Dette er og vår moglegheit til å halde på desse kontora i regionen, og det er veldig viktig. Om det til slutt vert liggande her eller der er ikkje vesentleg, så lenge vi halde det i regionen. Viss ikkje hamnar tenestene i Ålesund, sa ordførar Stein Aam.

Det vart og lagt vekt på at eventuelle samanslåingar eller felles leiing av domstolar skal skje frivillig og med bakgrunn i lokal semje.

Formannskapet la til eit ekstra punkt i tilrådinga om at Hareid og Ulstein bør ligge under Søre Sunnmøre tingrett. Kommunestyret skal og handsame saka.