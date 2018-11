Ny redaksjonssekretær i Allkunne

Nyheiter

– Pålitelege kjelder til informasjon har aldri vore viktigare enn i dagens samansette medieverd. Allkunne er difor eit ypparleg kvardagsverktøy for allmenta, og eg ser fram til å få bidra til å formidle kvalitetssikra kunnskap på nettet på levande nynorsk, seier han.

Sommerset har ein bachelorgrad i musikkteknologi og ein i medieproduksjon, begge frå NTNU, og har også fag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Han har vore praktikant i NRK Nynorsk mediesenter og jobba i NRK Kulturnytt, TV-aksjonen, Puls og Forbrukarinspektørane. Han har også arbeidd med fagomsetjing, kommunikasjonsrådgjeving, nettsamfunn og tekstproduksjon, mellom anna som ekstern ansvarleg for omsetjingar i Google. Han kjem no frå rolla som sjølvstendig omsetjar og språkvaskar.

– Sommerset har brei og relevant erfaring, og vi er trygge på at han vil bli ein viktig ressurs i det vidare arbeidet med å utvikle Allkunne som kvalitetssikra oppslagsverk på nynorsk, seier redaktør Stina Aasen Lødemel i Allkunne.

Allkunne er eit digitalt, redigert oppslagsverk på nynorsk, eigd og drive av Nynorsk kultursentrum. Allkunne har i dag 25 000 kvalitetssikra leksikonartiklar på nynorsk om ulike emne, og nye artiklar kjem til kvar dag. Artiklane er skrive og kvalitetssikra av fagfolk, redaksjon og språkvaskarar.

– Eg brenn for rett og effektivt språk, og eg er oppteken av at nynorsken skal vere aktuell og framtidsretta: ei målform som alle, uansett bakgrunn, kan vere stolte av å bruke aktivt. Språk er identitet, og for meg er nynorsken særs viktig i så måte – eg hadde